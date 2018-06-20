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Aquidauana e Anastácio

Primeira mulher comandante de Bombeiros Militar se despede, emocionada, da função

Major Geísa Maria Romero deixa legado importante à comunidade. Assume o comando Vinícius Barbosa Gonçalves

Vanessa Ricarte

Publicado em 20/06/2018 às 12:03

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A manhã desta quarta-feira (20), ocasião em que foram inauguradas diversas melhorias nos Subgrupamentos de Bombeiros Militar Independente de Aquidauana e Anastácio, foi emocionante para a Major Geísa Maria Rodrigues Romero, 34 anos, que deixa hoje o comando do 1º SGBM/Ind, após 1 ano, 11 meses e 15 dias de trabalho à frente da corporação.

Primeira mulher na história a comandar essa unidade, a Major Geísa deixa um legado de trabalho, respeito e admiração vinda do efetivo e da própria comunidade, que teve a oportunidade de conviver com a até então comandante durante esse período de tempo.

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Em seu discurso, a Major Geísa agradeceu a confiança em sua capacidade ao ser indicada à função de comando da unidade. “Em 5 de julho de 2016, recebi aquilo que defino como ‘presente’, oportunidade única de desenvolvimento profissional ao ser a primeira mulher a comandar o Primeiro Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente”, relembrou.

A unidade tradicional no estado, segundo a Major, tem a missão de atender importantes municípios, como Aquidauana, Anastácio, Miranda, Bodoquena e Distrito de Palmeiras. São cerca de 27 mil km quadrados, em um cenário do cerrado, pantanal e o meio urbano, que exigem da corporação gestão, planejamento, técnica, trabalho, ação e investimentos.

“Muitos foram os desafios diários nesse contexto, quanto à renovação das viaturas operacionais, equipamentos, reformas e ampliações da estrutura física, dentre outras para que se buscasse excelência nos serviços oferecidos. Mas todas as demandas foram atendidas”, afirmou, com nítido sentimento de dever cumprido.

O governo do Estado, por intermédio do comando da corporação, investiu, durante o tempo em que a Major conduziu a unidade, mais de 1,7 milhão de reais revertidos na compra de viaturas e equipamentos. “Isso possibilitou a renovação completa do nosso socorro nas áreas de combate a incêndio, salvamentos, atendimento pré-hospitalar e fiscalização”, analisou.

“Levo excelentes recordações, de um efetivo extremamente operacional, afetuoso, que me acolheu muito bem. São pessoas que realmente fazer a diferença no dia a dia do Corpo de Bombeiros da nossa região, e a felicidade imensa de ter vivido um tempo maravilhoso aqui nas duas cidades, em Aquidauana e Anastácio”, concluiu.

Amor pela profissão

Grávida, a Major deixa a função diante do tempo comum de designação ao comando, em torno de 2 anos, e também por conta da licença-maternidade.

A Major Geísa ainda programou o nascimento da filha, Isabela, para o dia 2 de julho, em comemoração ao Dia do Bombeiro Brasileiro. “O alinhamento dos astros e Deus na história proporcionou a programação do nascimento da minha filha neste dia. Pretendo fazer o parto programado e quando eu perguntei ao médico quando poderia ser, ele me disse: 2 ou 4 de julho. Aí não teve como pensar em outra data.”

O Capitão Vinícius Barbosa Gonçalves, 29 anos (irá completar 30 anos no dia 18 de julho) vem de Campo Grande e assume o comando do 1º SGBM/Ind no lugar da Major Geísa. “É uma honra para mim assumir esse efetivo muito bem organizado pela Major Geísa que trouxe vários benefícios para a comunidade. Pretendo continuar esses projetos e outros para desenvolver o Corpo de Bombeiros nas cidades da região.”

*Com informações de Luiz Guido Jr.

 

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