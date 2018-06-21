Famílias agricultoras da Furna dos Baianos ganham patrulha mecanizada

Na tarde de ontem, 20, na comunidade da Furna dos Baianos, em Aquidauana, os pequenos produtores ganharam um conjunto de patrulha mecanizada, que foi entregue pelo prefeito Odilon Ribeiro e os autores da emenda para esse maquinário, os deputados federais Vander Loubet e Zeca do PT.

A patrulha mecanizada da Furna dos Baianos é composta de um trator agrícola, uma grade aradora, uma concha traseira e um rotoencanteirador, totalizando um investimento de R$ 5,5 milhões para melhorar a produção da agricultura familiar.

“Qual político colocaria um patrimônio desse tamanho em lugar com cerca de 25 famílias para produzir, sendo que há muitos outros locais com centenas de famílias agricultoras?”, indagou o prefeito Odilon Ribeiro, respondendo que os deputados federais Zeca do PT e Vander Loubet trouxeram esse investimento em patrulha mecanizada para a Furna dos Baianos em Aquidauana, sem se importar com a quantidade de famílias, mas cumprindo com o compromisso assumido com as famílias da Furna dos Baianos.

“É um conjunto de maquinários que ajudarão a melhorar a produção de alimentos da nossa comunidade das furnas. Com emendas que vieram deles podemos investir em asfalto e mobilidade urbana na cidade e agora recebemos investimento para fortalecer a agricultura familiar. Para quem trabalha no dia a dia do campo, esses benefícios aqui valem muito e para nós também, pois queremos comprar da agricultura familiar mais alimentos para nossa merenda”, afirmou o prefeito.

Na oportunidade, o prefeito de Aquidauana destacou o empenho do Governo do Estado em ter trabalhado com celeridade por meio das equipes da AGRAER fazendo com que as patrulhas mecanizadas chegassem a tempo para uso no período que plantio, que já inicia no próximo mês. “O Governo do Estado também está presente nessa ação e presente de fato aqui com a equipe da AGRAER para atender as nossas famílias com o apoio e assistência técnica necessária”, completou.

Na solenidade, segundo detalhou o deputado Vander Loubet, os investimentos em Aquidauana, via emenda parlamentar de sua autoria, não poderiam ficar restritos a comunidade urbana, mas se comprometeu a ajudar os pequenos produtores da agricultura familiar. “Essas famílias de pequenos produtores, que juntas de todas as regiões do Brasil, são responsáveis por 70% dos alimentos que chegam às nossas mesas, sem falar que é uma atividade que gera renda para as famílias do campo e beneficia a alimentação escolar com alimentos frescos e de boa qualidade”, destacou o deputado Vander.

Por sua vez, o deputado federal Zeca, que também falou das parcerias e emendas destinadas à Aquidauana, agradeceu a receptividade e fez a entrega de um cheque simbólico no valor de R$ 4,7 milhões, recurso à ser destinado para a agricultura familiar aplicar no custeio dos maquinários.

Famílias produtoras, o presidente da Associação Negra Rural Quilombola Furna dos Baianos, Jamil de Albuquerque e os moradores da região recepcionaram as autoridades para solenidade entrega, que contou com a presença da primeira-dama Maria Eliza, dos vereadores Valter Neves (presidente da Câmara), Anderson Meireles (líder do prefeito na Câmara), Lenilda Damasceno, Sargento Cruz, Sebastiãozinho do Taboco e Youssef Saliba e secretários municipais de Aquidauana. Também estiveram presentes André Borges (diretor-presidente da AGRAER) e os deputados estaduais Cabo Almi e Amarildo Cruz - que anunciou emenda parlamentar para melhorar a farinheira das furnas.

