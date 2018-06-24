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Divulgada primeira chamada para matrículas na graduação

Os candidatos não convocados podem manifestar interesse pela vaga na lista de espera, na página do Sisu.

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Publicado em 24/06/2018 às 08:17

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O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou na segunda-feira, 18, a lista de convocados em primeira chamada para ingresso em cursos de graduação no segundo semestre. A seleção foi feita pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017.

A relação de convocados na primeira chamada está publicada na Central de Seleção do IFMS, onde também é possível acessar o edital de abertura do processo seletivo.

Foram ofertadas 120 vagas nos cursos superiores de tecnologia em Sistemas para Internet, em Campo Grande; Análise e Desenvolvimento de Sistemas, em Corumbá; e Gestão do Agronegócio, em Ponta Porã. 

Os cursos do IFMS registraram 1.332 inscrições, sendo 958 para primeira opção e 374 como segunda opção.

O curso mais procurado foi o de Tecnologia em Sistemas para Internet do Campus Campo Grande, com 656 inscritos. A concorrência foi de 16,4 candidatos por vaga.

Matrículas - Devem ser feitas até o dia 28 de junho, na Central de Relacionamento (Cerel) do campus em que o curso foi ofertado. Os endereços e horário de atendimento constam no edital de convocação da primeira chamada.

A matrícula deve ser feita pelo convocado ou seu procurador mediante a apresentação de procuração específica para esta finalidade, com firma reconhecida pelo candidato.

Devem ser apresentados os originais e cópias dos seguintes documentos:

certidão de nascimento ou casamento;
RG ou outro documento oficial de identificação com foto;
CPF, caso não conste no documento oficial de identificação;
documento que comprove estar em dia com as obrigações eleitorais (maiores de 18 anos);
documento que comprove estar em dia com o Serviço Militar (homens com mais de 18 anos).

O convocado também deve apresentar uma foto 3x4 recente, além do requerimento de matrícula preenchido e assinado e do comprovante de preenchimento do questionário socioeconômico.

Os candidatos beneficiários de ações afirmativas precisam comprovar a condição por meio de documentos listados no edital de abertura do processo seletivo, e aqueles que concorreram às vagas destinadas a pessoas com deficiência deverão entregar o formulário para entrega de laudo médico (anexo VI do edital).

Lista de espera - Os candidatos que não foram convocados na primeira chamada podem manifestar interesse pela vaga na lista de espera. A manifestação deve ser feita entre os dias 22 e 27 de junho, na página do Sisu.

A partir da lista de espera, e se houver vagas disponíveis, serão realizadas duas novas convocações.

Caso ainda haja vagas após as três primeiras chamadas, o edital do IFMS prevê a abertura de vagas remanescentes para candidatos que tenham participado das edições 2017, 2016 ou 2015 do Enem. A seleção e classificação serão feitas pela maior nota obtida em uma dessas três edições do Exame.

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