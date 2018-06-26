Massa de ar seco continua forte em MS

Massa de ar seco continua atuando sobre Mato Grosso do Sul, deixando o tempo aberto com sol entre nuvens em todas as regiões. A umidade relativa do ar deve diminuir. Na região Sul do Estado, temperaturas devem estar amenas com céu de parcialmente nublado, com possibilidade para pancadas de chuvas rápidas e isoladas.

Em Aquidauana, as temperaturas variam entre 20ºC e 31ºC.

As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).

*Com informações da Assessoria de Comunicação do Governo