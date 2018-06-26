Massa de ar seco continua forte em MS

Previsão do Tempo
A umidade relativa do ar deve diminuir
Massa de ar seco continua atuando sobre Mato Grosso do Sul, deixando o tempo aberto com sol entre nuvens em todas as regiões. A umidade relativa do ar deve diminuir. Na região Sul do Estado, temperaturas devem estar amenas com céu de parcialmente nublado, com possibilidade para pancadas de chuvas rápidas e isoladas.
Em Aquidauana, as temperaturas variam entre 20ºC e 31ºC.
As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).
*Com informações da Assessoria de Comunicação do Governo
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS