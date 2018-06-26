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Sindicato faz reunião para tranquilizar profissionais da beleza de Aquidauana

Pessoa não autorizada se passava por sindicalista e coagia trabalhadores

Renan Nucci

Publicado em 26/06/2018 às 16:13

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O Sindicato dos Profissionais da Área da Beleza em Mato Grosso do Sul (Sindprocab) realizou nesta terça-feira, na Câmara Municipal de Aquidauana, reunião para tranquilizar trabalhadores da região, após ação de uma pessoa não autorizada que se passava por sindicalista e usava o nome da entidade para coagir e ameaçar profissionais. O encontro foi realizado por intermédio do vereador Valter Neves e contou com a presença de diversas trabalhadoras da região.

Segundo Lucimar Figueiredo Rosa, presidente do Sindprocab, a pessoa que está sendo investigada abriu empresa e passou a se apresentar como representante do sindicato, fazendo uso, inclusive, do número original do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da entidade. "Não temos nenhum representante na cidade. Nós temos a carta sindical e não tem ninguém aqui que nos represente", esclareceu a sindicalista aos colegas de profissão.

Ela explicou que os trabalhadores da região estavam sendo perseguidos por esta pessoa que exigia contribuições sindicais irregulares. "O sindicato jamais persegue, nós existimos para sermos pai e mãe dos profissionais, para cuidar da vida dos afiliados e dar condições de trabalho e qualificação profissional", disse ela, lembrando que 60% dos trabalhadores são mulheres que tiram o sustento da família atuando como cabeleireiras, esteticistas e outras funções da área.

Ela lembrou ainda que o sindicato jamais irá perseguir ou coagir trabalhadores, que oferece assessoria jurídica, contábil, entre outras, incluindo benefícios como atendimento médico e desconto em farmácias e outros estabelecimentos. 

Colaborou Luiz Guido Jr.

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