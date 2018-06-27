Com centro fechado, aquidauanenses estão otimistas quanto à Seleção Brasileira

A torcida de Aquidauana está otimista quanto ao desempenho da Seleção Brasileira para o jogo que começa daqui a pouco, contra Sérvia, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo da Rússia. A expectativa dos torcedores é de que o Brasil vença, de forma apertada e avance à segunda fase. O centro está praticamente vazio, com lojas e repartições públicas fechadas.

Anadir Matias de Queiroz, de 37 anos, espera que a Seleção vença por 1 a 0. Ela estava na Estação Ferroviária, onde sempre assiste aos jogos. "Sou nativa de Aquidauana e gosto de vir pra cá, aqui a gente tem liberdade para se expressar e brincar à vontade, é tudo de bom", disse ela que estava acompanhada dos filhos.

Já Patrícia Pires, 25, que ia assistir ao jogo em um bar no centro da cidade, espera uma vitória de 2 a 1. "Estou super animada", disse ela que promete festejar a vitória mais tarde na Avenida Pantaneta. Neste momento, o centro da cidade está vazio, pois a maioria das pessoas se prepara para o início do jogo.

Colaborou Luiz Guido Jr.

