Possibilidade de chuva rápida e isolada nas regiões Sul e Sudoeste do Estado

Massa de ar seco segue predominando em grande parte de Mato Grosso do Sul deixando tempo aberto em todas as áreas. O dia segue parcialmente nublado com possibilidade de chuva rápida e isolada apenas nas regiões Sul e Sudoeste.

A umidade relativa do ar varia de 85% a 25%. Em Aquidauana, a mínima deverá ser de 20ºC e, a máxima, de 32ºC.

As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).