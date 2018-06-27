Possibilidade de chuva rápida e isolada nas regiões Sul e Sudoeste do Estado

Previsão do Tempo
Em Aquidauana, a mínima deverá ser de 20ºC e, a máxima, de 32ºC
Massa de ar seco segue predominando em grande parte de Mato Grosso do Sul deixando tempo aberto em todas as áreas. O dia segue parcialmente nublado com possibilidade de chuva rápida e isolada apenas nas regiões Sul e Sudoeste.
A umidade relativa do ar varia de 85% a 25%. Em Aquidauana, a mínima deverá ser de 20ºC e, a máxima, de 32ºC.
As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS