Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 23:04

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Torcedores lotam Shopping Atlântico para vibrar pela Seleção Brasileira

Familiares e amigos torceram juntos na vitória sobre a Sérvia

Renan Nucci

Publicado em 27/06/2018 às 16:49

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
guido-copa-5
fd1c1cec-a7ca-4538-b28e-ac7c383b33e2
0a2b3e8f-44ad-483d-8a20-ef80b23c13d0
guido-copa-4
2de99f3c-e8a0-4cbe-a42c-b7cb86c3d12e
guido-copa-2
d270ecd4-c44d-498d-93b0-f631db428073
guido-copa-3
guido-copavv
guido-copa1

Torcedores de Aquidauana lotaram o Shopping Atlântico na tarde desta quarta-feira, para acompanhar o confronto da Seleção Brasileira contra a Sérvia, pela última rodada do grupo E da Copa do Mundo da Rússia. A vitória por 2 a 0 com gols de Paulinho e Thiago Silva levaram o Brasil às oitavas, para encarar o México na próxima segunda-feira.

Segundo o fiscal do Shopping, Nilson Valejo, pelo menos 500 pessoas marcaram presença na praça de alimentação, motivo pelo qual foi necessário solicitar reforço na cozinha e nos garçons, porque não parava de sair pedidos de bebidas e porções. 

O frentista Flávio Medina, morador em Campo Grande, estava em Aquidauana com a namorada que é da cidade, e foi ao local torcer com os amigos. "Eu geralmente gosto de assistir aos jogos em casa, mas ela disse que todo mundo gosto de vir pra cá, e que era um bom lugar, então decidimos vir, até porque já estávamos na rua", disse.

Por sua vez, o professor Edson Moreira, que não teve aulas no período da tarde por causa da partida de futebol, afirmou que prefere torcer em locais públicos. "Sempre assisto no Shopping. Acho que a vibração das pessoas aqui é mais contagiante. E o melhor é que não tem só a família, tem os amigos que também vêm", afirmou o educador.

Após o jogo, a torcida foi festejar na Avenida Pantaneta e no Aki Pub, locais tradicionais de festa na cidade. O cabeleireiro Péricles Arantes se mostrou satisfeito com a vitória e vê com o otimismo o jogo contra o México na semana que vem. "Vai ser 4 a 0 pra nós. A Seleção deu Show de bola".
 

Colaborou Luiz Guido Jr.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo