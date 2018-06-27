Torcedores lotam Shopping Atlântico para vibrar pela Seleção Brasileira

Torcedores de Aquidauana lotaram o Shopping Atlântico na tarde desta quarta-feira, para acompanhar o confronto da Seleção Brasileira contra a Sérvia, pela última rodada do grupo E da Copa do Mundo da Rússia. A vitória por 2 a 0 com gols de Paulinho e Thiago Silva levaram o Brasil às oitavas, para encarar o México na próxima segunda-feira.

Segundo o fiscal do Shopping, Nilson Valejo, pelo menos 500 pessoas marcaram presença na praça de alimentação, motivo pelo qual foi necessário solicitar reforço na cozinha e nos garçons, porque não parava de sair pedidos de bebidas e porções.

O frentista Flávio Medina, morador em Campo Grande, estava em Aquidauana com a namorada que é da cidade, e foi ao local torcer com os amigos. "Eu geralmente gosto de assistir aos jogos em casa, mas ela disse que todo mundo gosto de vir pra cá, e que era um bom lugar, então decidimos vir, até porque já estávamos na rua", disse.

Por sua vez, o professor Edson Moreira, que não teve aulas no período da tarde por causa da partida de futebol, afirmou que prefere torcer em locais públicos. "Sempre assisto no Shopping. Acho que a vibração das pessoas aqui é mais contagiante. E o melhor é que não tem só a família, tem os amigos que também vêm", afirmou o educador.

Após o jogo, a torcida foi festejar na Avenida Pantaneta e no Aki Pub, locais tradicionais de festa na cidade. O cabeleireiro Péricles Arantes se mostrou satisfeito com a vitória e vê com o otimismo o jogo contra o México na semana que vem. "Vai ser 4 a 0 pra nós. A Seleção deu Show de bola".



Colaborou Luiz Guido Jr.