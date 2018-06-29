Dia com sol forte e sem expectativa de chuva no Estado

O ar seco continua atuando sobre Mato Grosso do Sul e isso inibi a formação de nuvens de chuva.

Assim, não há expectativa de chuva em todas as áreas e a umidade do ar diminui podendo chegar até a 25%.

As temperaturas devem se manter estáveis em quase todo no Estado. Em Aquidauana, a temperatura mínima esperada é de 20ºC e, a máxima, de 32ºC.

As informações do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).