Dia com sol forte e sem expectativa de chuva no Estado

Previsão do Tempo
O ar seco continua atuando sobre Mato Grosso do Sul e isso inibi a formação de nuvens de chuva.
Assim, não há expectativa de chuva em todas as áreas e a umidade do ar diminui podendo chegar até a 25%.
As temperaturas devem se manter estáveis em quase todo no Estado. Em Aquidauana, a temperatura mínima esperada é de 20ºC e, a máxima, de 32ºC.
As informações do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS