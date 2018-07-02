Semana começa com baixa umidade do ar e sol forte

Massa de ar seco deixará o tempo ensolarado e com tempo firme em todas as áreas de Mato Grosso do Sul.

Nesta segunda-feira (02), de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec), o município de Aquidauana deverá ter 19ºC como temperatura mínima e até 32ºC como temperatura máxima.

A umidade relativa do ar deve variar de 80% a 25%.

*Com informações da Assessoria de Comunicação do Governo do Estado