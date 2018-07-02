Semana começa com baixa umidade do ar e sol forte

Previsão do Tempo
Em Aquidauana, temperatura máxima desta segunda-feira (02) será de 32ºC
Massa de ar seco deixará o tempo ensolarado e com tempo firme em todas as áreas de Mato Grosso do Sul.
Nesta segunda-feira (02), de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec), o município de Aquidauana deverá ter 19ºC como temperatura mínima e até 32ºC como temperatura máxima.
A umidade relativa do ar deve variar de 80% a 25%.
*Com informações da Assessoria de Comunicação do Governo do Estado
Oportunidades
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Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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