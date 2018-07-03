Dia com céu nublado e altas temperaturas

Previsão do Tempo
As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec)
Terça-feira (3) com céu parcialmente nublado a nublado em todas as áreas de Mato Grosso do Sul e sem expectativa de chuva.
A umidade relativa do ar registra queda com oscilação de 85% a 25% e, de acordo com informações do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec), em Aquidauana, as temperaturas variam entre 19ºC e 32ºC.
*Com informações da Assessoria de Comunicação do Governo do Estado
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS