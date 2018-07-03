Dia com céu nublado e altas temperaturas

Terça-feira (3) com céu parcialmente nublado a nublado em todas as áreas de Mato Grosso do Sul e sem expectativa de chuva.

A umidade relativa do ar registra queda com oscilação de 85% a 25% e, de acordo com informações do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec), em Aquidauana, as temperaturas variam entre 19ºC e 32ºC.

*Com informações da Assessoria de Comunicação do Governo do Estado