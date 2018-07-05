Idoso encontrado morto no Santa Terezinha é velado na Capela da Pax Universal

Aquidauana
Sepultamento deve ocorrer às 17 horas desta quinta-feira
Idoso identificado como Benício Casanova, de 87 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira, na residência localizada na Rua Bernadino Lopes, no Bairro Santa Terezinha, em Aquidauana. O corpo está sendo velado na Pax Universal e a previsão é de que o enterro ocorra às 17 horas, no cemintério municipal.
Conforme apurado, a vizinha disse que viu o idoso carpindo o quintal ontem e em seguida ele entrou para a casa. Como ela não o viu nesta manhã, achou estranho e acionou o Corpo de Bombeiros que, ao entrar na casa, encontrou a vítima já falecida. Benício deixa 10 filhos, netos e bisnetos. A perícia esteve no local e a suspeita é de morte natural.
Colaborou Luiz Guido Jr.
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