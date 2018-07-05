Polícia identifica mulher de 19 anos que matou idoso encontrado dentro de freezer

Conforme Joel Severino, investigador da PC, a mulher foi identificada após os indícios de suspeita do crime e levantamentos feitos pela Inteligência da Polícia Civil, além de depoimentos que culminaram na prisão de Thaís. Ela confessou que matou Wanderley no dia 30 de março, mas o corpo foi encontrado dentro de um freezer 120 dias após o seu assassinato.

Na manhã desta quinta-feira (5), a Polícia Civil divulgou mais detalhes sobre a investigação do crime que aconteceu no último domingo (1º) no distrito de Cipolândia, em Aquidauana. Wanderley de Souza, aposentado de 73 anos, foi morto com sete facadas, sendo cinco golpes no tórax e dois no pescoço. Thaís Errobidart da Silva, de 19 anos, foi identificada após investigação comandada pelo delegado Eder Oliveira Moraes.

“Thaís tinha sim um relacionamento com o idoso e, após cometer o crime, estava de posse de objetos pessoais da vítima: uma TV e um ventilador. Além disso, estava com dois cartões de banco do aposentado e realizou saques de 2 e 3 mil reais”, elucidou Joel Severino. Segundo o investigador, ainda está sendo averiguado se o caso será enquadrado como homicídio ou latrocínio.

Entenda:

Wanderley tinha sido visto pela última vez em março, quando falou para o vizinho vigiar sua propriedade, pois iria viajar por alguns dias. No domingo (1º), o vizinho foi vistoriar o imóvel para ver se estava tudo em ordem, e se deparou com manchas de sangue e com o freezer entreaberto. "Ao tentar fechar o freezer, acabou encontrando a vítima morta lá dentro", disse o delegado Eder Oliveira Moraes ao jornal O Pantaneiro.

Na hora em que encontrou o corpo, a testemunha acionou as autoridades. O freezer foi lacrado e encaminhado pela Polícia Civil ao Instituto Médico Legal (IML) de Aquidauana no mesmo dia, onde foi descongelado. Somente na segunda-feira (2) foi submetido a laudo necroscópico, que detectou os ferimentos por arma branca. A ex-mulher de Wanderley, que reside em Anastácio, compareceu para fazer o reconhecimento formal.

Thaís Errobidart da Silva, autora do crime,está presa na DP de Anastdeverá ser apresentada logo mais, às 14 horas, na Delegacia de Aquidauana, onde será responsabilizada pelo assassinato do idoso.

*Com informações de Luiz Guido Jr.