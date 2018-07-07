Tiroteio no Bairro Nova Aquidauana deixa dois rapazes baleados

Sexta-feira (6) violenta em Aquidauana. Um tiroteio aconteceu por volta das 22h20 na Avenida Mato Grosso, Bairro Nova Aquidauana. Viatura da Polícia Militar foi mobilizada para atender ocorrência de tentativa de homicídio. Quando chegaram ao local, uma equipe do SAMU já estava prestando os primeiros socorros a dois baleados, um rapaz de 25 anos e outro de 26.

Segundo consta no boletim de ocorrência, populares testemunharam o atentado, e ouviram vários disparos de arma de fogo. Ninguém soube respondem quais foram os autores e a motivação do crime, apenas que os dois criminosos estavam em uma moto e fugiram do local.