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Tiroteio no Bairro Nova Aquidauana deixa dois rapazes baleados

A motivação do crime ainda é desconhecida. Dois homens em uma moto efetuaram os disparos

Vanessa Ricarte

Publicado em 07/07/2018 às 11:09

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Sexta-feira (6) violenta em Aquidauana. Um tiroteio aconteceu por volta das 22h20 na Avenida Mato Grosso, Bairro Nova Aquidauana. Viatura da Polícia Militar foi mobilizada para atender ocorrência de tentativa de homicídio. Quando chegaram ao local, uma equipe do SAMU já estava prestando os primeiros socorros a dois baleados, um rapaz de 25 anos e outro de 26.

Segundo consta no boletim de ocorrência, populares testemunharam o atentado, e ouviram vários disparos de arma de fogo. Ninguém soube respondem quais foram os autores e a motivação do crime, apenas que os dois criminosos estavam em uma moto e fugiram do local.

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Uma das vítimas, que foi ouvida pela Polícia no Hospital Regional, afirmou desconhecer os autores e que teria sido baleado por engano. O rapaz de 25 anos teve duas perfurações no tórax e, posteriormente, foi encaminhado ao hospital da Capital.

Já a outra vítima, de 26 anos, relatou aos policiais que avistou os dois indivíduos vindo em sua direção, em uma motocicleta preta, sendo que um deles efetuou vários disparos de arma de fogo e também não soube dizer o motivo. A segunda vítima levou um tiro na bochecha, passou por cirurgia nesta manhã e passa bem, porém, ainda está na UTI de Aquidauana.

A Polícia investiga o caso.

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