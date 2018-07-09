Aquidauana recebe nesta semana o Projeto de Eficiência Energética da Energisa, que visa orientar os moradores sobre consumo e como poupar energia elétrica, contribuindo com o meio ambiente e reduzindo custos. A van do projeto esta neste momento na Rua Pandiá Calógeras.

A partir de amanhã, o veículo se desloca para a Pestalozzi e depois escolas, com o intuito de oferecer conhecimento e capacitação aos consumidores, já que muitas pessoas desconhecem que hábitos comuns, como deixar o carregador de celular na tomada, ajudam a aumentar o gasto de energia.

Colaborou Luiz Guido Jr.