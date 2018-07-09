Meio ambiente
Van vai percorrer entidades e escolas ensinado sobre como poupar energia elétrica
Aquidauana recebe nesta semana o Projeto de Eficiência Energética da Energisa, que visa orientar os moradores sobre consumo e como poupar energia elétrica, contribuindo com o meio ambiente e reduzindo custos. A van do projeto esta neste momento na Rua Pandiá Calógeras.
A partir de amanhã, o veículo se desloca para a Pestalozzi e depois escolas, com o intuito de oferecer conhecimento e capacitação aos consumidores, já que muitas pessoas desconhecem que hábitos comuns, como deixar o carregador de celular na tomada, ajudam a aumentar o gasto de energia.
Colaborou Luiz Guido Jr.
Oportunidades
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Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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