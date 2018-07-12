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PM sofre acidente de moto e fica ferido durante perseguição em Aquidauana

Militar e colegas procuravam suspeito de assalto em posto de combustíveis

Renan Nucci

Publicado em 12/07/2018 às 17:05

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Policial militar do Getam, de Aquidauana, sofreu acidente de trânsito durante perseguição a suspeito de assalto no final da tarde desta quinta-feira, na Rua 7 de Setembro. O militar de 36 anos caiu de moto e sofreu fratura no pulso direito, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional. Apesar do ferimento, ele não corre riscos.

Conforme apurado, os policiais de moto faziam rondas pela cidade quando por volta das 16h40 receberam informação de uma tentativa de assalto em posto de combustíveis na Rua Sete de Setembro. Ao se aproximarem do local, se depararam com um veículo com placas de São Paulo fugindo em alta velocidade. Diante da suspeita, os policiais iniciaram perseguição.

Na Sete de Setembro, entre a Pandiá Calógeras e a Estevão Alves Corrêa, o condutor do veículo entrou na contramão. Ao tentar se aproximar, o policial se desequilibrou e caiu. Os dois colegas que o acompanhavam pararam para socorrê-lo e acionaram a equipe do Corpo de Bombeiros. Informações apontam que os ocupantes do automóvel conseguiram fugir.

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