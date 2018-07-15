Família aumenta recompensa para 1 mil reais para quem encontrar labrador

Família de Aquidauana pede ajuda a quem encontrar seu caramelo labrador chamado Argos, que desapareceu na última quinta-feira (12) nas imediações da ponte velha, ao lado do antigo Clube Feminino, em frente à Cruzeiro do Sul. A recompensa, que inicialmente era de 250 reais, agora passou a 1000 reais.

No dia do desaparecimento do cão, outro cachorro da família também havia sumido, mas foi encontrado. Dessa vez, a família desesperada continua à procura pelo outro cão de estimação.

Informações sobre o paradeiro de Argos podem ser enviadas pelos telefones (67) 99832 - 0049, 99939 - 1438 ou 99941 - 6404.