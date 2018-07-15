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Criatividade

Para driblar a crise, profissional cria borracharia móvel para atender o cliente onde estiver

O serviço oferecido em Aquidauana surgiu para economizar no custo com aluguel e despesas fixas

Vanessa Ricarte

Publicado em 15/07/2018 às 09:46

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A crise não está fácil. Muitas pessoas que têm vontade de empreender engavetam esse sonho por conta das altas taxas de impostos praticadas no país e, sobretudo, por não conseguir pagar as despesas fixas mensais de aluguel, água, energia, entre outras, que minam as oportunidades de gerar novos negócios.

Mas em Aquidauana, um serviço volante têm feito sucesso por ser simples, prático e atender o cliente onde ele estiver. Com muita criatividade e vontade de empreender, Joel Arce de Carvalho, 32 anos, nascido em Guia Lopes da Laguna, mora há sete anos na cidade. 

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Segundo Joel, a ideia de oferecer o serviço sobre duas rodas veio justamente da dificuldade de encontrar um ponto comercial fixo para abrir uma borracharia tradicional. "Por conta disso, eu pensei, vou levar meu serviço até o cliente", contou.

O empreendedor explica que a oportunidade apareceu quando os clientes ligavam para pedir socorro nas casas, e há mais ou menos uma semana, Joel têm se dedicado exclusivamente no atendimento volante. 

O rapaz conta que a estrutura de atendimento oferecido na motocicleta foi feito por ele mesmo. "A moto era da minha esposa. Acabei acoplando uma carretinha e montei o compressor e o descolador. Eu mesmo fiz as adaptações".

Clientes

Pela praticidade, o serviço de Joel tem sido uma mão na roda para os dias em que a pessoa está em apuros, com pneu furado e sem condições de locomoção. "Graças a Deus estamos atendendo bastante. Já elogiaram muito nosso serviço. Sei que, trabalhando certinho, teremos muitos clientes e conseguiremos nos manter mensalmente", disse animado.

Joel também faz serviços de solda e reparos em ferragens. "Temos uma local que serve como base para guardar a máquina de solda. Por conta do peso, a deixamos nesse lugar, mas dependendo da necessidade, nós buscamos o equipamento e levamos até o cliente."

Para quem quiser salvar o contato de Joel, o telefone de contato é o 99249-7004.

*Com informações de Luiz Guido Jr.

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