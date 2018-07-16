Gás tem novo reajuste e botijão é encontrado por R$ 75 em Aquidauana

Os seguidos reajustes da Petrobras elevaram o preço do gás de cozinha ao consumidor final de Aquidauana. Em alguns estabelecimentos, o botijão já é encontrado em média de R$ 75, e o produto deve ficar ainda mais caro.

Nesta segunda-feira, a companhia anunciou novo aumento de 4,4% no preço médio, o que significa que o botijão de 13 quilos passa a custar R$ 23,10 nas refinarias. Antes, o valor nas refinarias era de R$ 22,13.

Essa nova tabela deve refletir em aumento de mais R$ 5 em média para o consumidor Aquidauanense. Segundo o comerciante Claudinei Almeida de Andrade, os valores têm sido reajustados a cada três meses pela Petrobras.

Hoje, ele comercializa o produto a R$ 75 em seu estabelecimento, Tera Gás, e ainda lida com reflexos da crise. "As vendas diminuíram um pouco por causa da crise, porque as pessoas compraram muito e estocaram, mas para isso, estamos oferecendo condições especiais para os clientes, como benefícios e promoções", disse.



Colaborou Luiz Guido Jr.