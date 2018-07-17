Câmara de Aquidauana decreta luto oficial de 3 dias pela morte de Jaziel

Homenagem
O comunicado foi publicado no Diário Oficial do município nesta terça-feira
A Câmara Municipal de Aquidauana decretou oficialmente luto de 3 dias, a contar da data da publicação nesta terça-feira (17) em decorrência do falecimento do servidor público da Casa, Jaziel Martins, vítima de infarto ocorrido no último domingo (15).
Jaziel, carinhosamente apelidado de Pelé, morreu aos 65 anos. Ele trabalhou durante mais de 35 anos na Câmara Municipal e já estava prestes a se aposentar.
Ao longo dos anos, Jaziel Martins obteve o respeito e admiração de todos que o conheciam. Atencioso e gentil, servidor público deixa um legado de trabalho e dedicação. Seu corpo foi enterrado nesta segunda-feira (16), no Cemitério Municipal de Aquidauana. O servidor deixa dois filhos e uma neta.
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