Câmara de Aquidauana decreta luto oficial de 3 dias pela morte de Jaziel

A Câmara Municipal de Aquidauana decretou oficialmente luto de 3 dias, a contar da data da publicação nesta terça-feira (17) em decorrência do falecimento do servidor público da Casa, Jaziel Martins, vítima de infarto ocorrido no último domingo (15).

Jaziel, carinhosamente apelidado de Pelé, morreu aos 65 anos. Ele trabalhou durante mais de 35 anos na Câmara Municipal e já estava prestes a se aposentar.