Servidor público da Câmara de Aquidauana morre em decorrência de infarto

O servidor público municipal do quadro permanente da Câmara de Vereadores de Aquidauana, Jaziel Martins, de 65 anos, morreu neste domingo (15), por volta das 17h30, vítima de um infarto fulminante.

Bastante querido, Jaziel Martins era chamado carinhosamente de Pelé pelos amigos e colegas de trabalho. Ele trabalhou durante mais de 35 anos na Câmara Municipal e já estava prestes a se aposentar.

Ao longo dos anos, Jaziel Martins obteve o respeito e admiração de todos que o conheciam. Atencioso e gentil, servidor público deixa um legado de trabalho e dedicação. A Casa de Leis deverá decretar luto oficial nesta segunda (16).

Despedida - O velório de Jaziel começou ontem (15) às 23 horas na Câmara. Seu corpo será enterrado às 10 horas, no Cemitério Municipal de Aquidauana. O servidor deixa dois filhos e uma neta.

A equipe do jornal O Pantaneiro deseja à família e amigos de Jaziel os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.