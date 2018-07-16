Nota de Falecimento de Ivone Aparecida Genovez

É com profundo pesar que a equipe do Jornal O Pantaneiro comunica o falecimento de Ivone Aparecida Genovez, ocorrido neste domingo (15).

O corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Bruno n° 861, e o sepultamento está previsto para hoje à tarde, às 16 horas no Cemitério Municipal de Aquidauana.