Nota de Falecimento de Maximiano Lucas, conhecido por “Macide”

Luto
É com profundo pesar que a equipe do Jornal O Pantaneiro comunica o falecimento de Maximiano Lucas, conhecido por "Macide", ocorrido nesta quinta-feira (5).
O corpo foi velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Bruno n° 861, e o sepultamento foi realizado hoje, às 10 horas no Cemitério Municipal de Aquidauana.
Desejamos à família e amigos do senhor de Maximiano os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.
*As informações são da Pax Universal de Aquidauana.
Nota de Falecimento
Meteorologia
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