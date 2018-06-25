Nota de falecimento de Arcenio Souza

É com profundo pesar que a equipe do Jornal O Pantaneiro comunica o falecimento de Arcenio Souza, ocorrido nesta segunda-feira.

O corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Bruno n° 861, e o sepultamento será realizado amanhã, às 10 horas no Cemitério Municipal de Aquidauana.

Desejamos à família e amigos do senhor Arcenio os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.

*As informações são da Pax Universal de Aquidauana.