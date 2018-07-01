Nota de falecimento de Randolpho Antunes

É com profundo pesar que a equipe do Jornal O Pantaneiro comunica o falecimento de Randolpho Antunes, ocorrido neste domingo (1º).

O corpo foi sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Bruno n° 861, e o sepultamento aconteceu neste domingo, às 17 horas no Cemitério Municipal de Aquidauana.