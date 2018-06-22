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Nota de Falecimento de Ramão Cabreira

Familiares informam que o corpo será sepultado às 16 horas no Cemitério Municipal de Anastácio

Vanessa Ricarte

Publicado em 22/06/2018 às 11:19

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É com profundo pesar que a equipe do jornal O Pantaneiro comunica o falecimento do Sr. Ramão Cabreira, ocorrido no dia 21 de junho (quinta-feira).

Familiares informam que o corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Brum, nº 861, e o sepultamento será realizado nesta sexta-feira, dia 22 de junho, às 16 horas, no Cemitério Municipal de Anastácio.

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Desejamos à família e amigos do senhor Ramão os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.

*As informações são da Pax Universal de Aquidauana.

 

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