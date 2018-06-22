Nota de Falecimento de Ramão Cabreira

É com profundo pesar que a equipe do jornal O Pantaneiro comunica o falecimento do Sr. Ramão Cabreira, ocorrido no dia 21 de junho (quinta-feira).

Familiares informam que o corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Brum, nº 861, e o sepultamento será realizado nesta sexta-feira, dia 22 de junho, às 16 horas, no Cemitério Municipal de Anastácio.