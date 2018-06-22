Nota de Falecimento de Ramão Cabreira

Luto
Familiares informam que o corpo será sepultado às 16 horas no Cemitério Municipal de Anastácio
É com profundo pesar que a equipe do jornal O Pantaneiro comunica o falecimento do Sr. Ramão Cabreira, ocorrido no dia 21 de junho (quinta-feira).
Familiares informam que o corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Brum, nº 861, e o sepultamento será realizado nesta sexta-feira, dia 22 de junho, às 16 horas, no Cemitério Municipal de Anastácio.
Desejamos à família e amigos do senhor Ramão os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.
*As informações são da Pax Universal de Aquidauana.
Nota de Falecimento
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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