Nota de Falecimento de Perciliano da Silva

É com profundo pesar que a equipe do Jornal O Pantaneiro comunica o falecimento de Perciliano da Silva, ocorrido neste domingo (8).

O corpo foi velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Bruno n° 861, e o sepultamento foi realizado ontem, às 16 horas no Cemitério Parque Cidade Natureza.