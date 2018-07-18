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Aquidauana

Comerciante improvisa "sinalização" de trânsito para evitar acidentes em Aquidauana

Homem colocou caixas de cerveja vazias na rua, para chamar atenção de motoristas

Renan Nucci

Publicado em 18/07/2018 às 15:21

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Para driblar o problema da falta de sinalização e redutores de velocidade na Avenida Mato Grosso do Sul, no Bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana, o comerciante Gedeilson Gersino Lopes, de 32 anos, improvisou e colocou caixas de cerveja vazias na via, como forma de chamar a atenção dos motoristas. Segundo ele, veículos passam em alta velocidade, oferecendo risco de acidente e de atropelamento, principalmente de crianças.

O homem afirma que várias crianças atravessam a via para chegar a seu estabelecimento, motivo pelo qual adotou medidas por conta própria. "Depois que melhoraram a condição da rua, ao invés de aproveitarem, os motoristas passaram a abusar da velocidade. Eles passam correndo aqui o dia todo, em média de 80, 100 quilômetros por hora, com risco de causar acidente", pontuou o morador que vive na região há aproximadamente 15 anos.

Ele acredita que as caixas vão auxiliar na redução da velocidade. "Já dá pra ver de longe né. Aí os motoristas estão parando. Só assim mesmo para alguém respeitar. A polícia já pediu pra tirar, mas não vou tirar, porque está ajudando e não atrapalha a passagem dos veículos", disse ele, reclamando ainda da poeira. "Tenho que limpar o comércio duas vezes por dia. O caminhão pipa até que vem, mas é só de noite, quando o trânsito diminui".

Colaborou Luiz Guido Jr.
 

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