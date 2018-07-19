Nota de falecimento de Clarice Ferreira Lima, vítima de pneumonia

Aquidauana
Mulher de 82 anos estava internada há 14 dias
É com pesar que a equipe do jornal O Pantaneiro comunica o falecimento de Clarice Ferreira Lima, de 82 anos, ocorrido na madrugada desta quinta-feira, no hospital de Aquidauana. Ela estava internada há 14 dias para tratamento de pneumonia. Segundo a família, o velório ocorre na Igreja Matriz e a previsão é de que o sepultamento tenha início às 16h30, no cemitério municipal.
Oportunidades
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Eleições 2026
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