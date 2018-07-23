Atletas ficam admirados com percurso inovador e paisagem na etapa de Piraputanga

Neste domingo (22) aconteceu a 4ª etapa do campeonato sul-mato-grossense de canoagem. O percurso foi um dos destaques da competição, pelo alto nível técnico exigido dos competidores, além do cenário deslumbrante. A largada aconteceu á às 9h , no pesqueiro do Barbosa, no distrito de Piraputanga.

O percurso demorou em média 1 hora, com chegada às 10 horas no pesqueiro do Ely, distrito de Camisão. Ambos os pontos ficam na estrada parque de Piraputanga, que fazem parte do município aquidauanense, a 140 km de Campo Grande.