Atletas ficam admirados com percurso inovador e paisagem na etapa de Piraputanga

Canoagem
A prova aconteceu ontem (22) e reuniu 40 atletas da modalidade
Neste domingo (22) aconteceu a 4ª etapa do campeonato sul-mato-grossense de canoagem. O percurso foi um dos destaques da competição, pelo alto nível técnico exigido dos competidores, além do cenário deslumbrante. A largada aconteceu á às 9h , no pesqueiro do Barbosa, no distrito de Piraputanga.
O percurso demorou em média 1 hora, com chegada às 10 horas no pesqueiro do Ely, distrito de Camisão. Ambos os pontos ficam na estrada parque de Piraputanga, que fazem parte do município aquidauanense, a 140 km de Campo Grande.
Trajeto inovador
O presidente da Federação Estadual de Canoagem, Rafael Girotto, contou à equipe do jornal O Pantaneiro que o percurso seria uma das grandes atrações para a etapa. “Antigamente já teve competições que passaram por lá, mas foi no final da década de 80, depois nunca mais teve prova nesse projeto”, diz o organizador ao ressaltar o ineditismo do percurso.
A competição contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Aquidauana, Buriti Turismo, Jornal O Pantaneiro, Água Mato, Genipapo Hotel Fazenda, Pesqueiro do Ely, Pesqueiro do Barbosa, Futuro Importados, Lavitan Vitaminas.
Segue abaixo a classificação dos atletas na competição:
Categoria Junior
1º Pedro Henrique -CG
2º Edgar Balbuena- Aquidauana
3º Julian Segovia - CG
Turismo
1ºMarlon Silva - Aquidauana
2º Maycon - CG
3º Ronaldo Silva - Anastacio
Feminino
1º Barbara Marinho - CG
2º Luiza Cavallieri- Aquidauana
3º Lais Messias - CG
Master
1º Epifãnio Oliveira - Anastacio
2º Gilson Silva - Aquidauana
3º Valtemir Nogueira - Aquidauana
Super Master
1º Ubirajara Carlino - CG
2º Wilson Hiroshi - CG
3º Rubens Braga - Aquidauana
Feminino Master
1º Carmem Lúcia - CG
2º Michelli Laranjeira- CG
3º Lais Laranjeira - Aquidauana
Sênior
1º Wanderley dos Santos- Aquidauana
2º Patrick Pisoni- CG
3º Gustavo Figueiró - CG
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