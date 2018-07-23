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Fuga em massa

Seis fugitivos são capturados pela Polícia; restam quatro procurados em todo o Estado

Agora no início da noite, mais três criminosos foram encontrados pela força-tarefa das polícias civil e militar

Vanessa Ricarte

Publicado em 23/07/2018 às 19:11

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Agora no início da noite desta segunda-feira (23) mais três fugitivos que escaparam da DP de Aquidauana na madrugada de hoje foram capturados. Marcos de Arruda Santana, 21 anos, e Vinícius R. Rodrigues de Oliveira, 19 anos, foram presos pela Polícia Militar Ambiental (PMA) com informações do Copom via comunicação a rádio.

Ambos os fugitivos estavam na Rua Geovani Toscano de Brito com Rua dos Ferroviários, em Aquidauana, quando foram presos pela PMA.

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O sexto fugitivo, Ademir de Souza Arroaba, 27 anos, já estava em Campo Grande quando foi encontrado por policiais da Capital. Equipes da Getam e do Tático que estavam de folga foram mobilizadas a fim de auxiliar na força-tarefa para encontrar os criminosos que causaram tumulto nesta segunda-feira em Aquidauana e região. 

No final da tarde, a Polícia Militar havia prendido três dos dez presos que fugiram depois de cavar túnel na Delegacia de Aquidauana às 2 horas da madrugada. Walisson Renato Fernandes, de 24 anos, foi encontrado no Bairro São Francisco. Josivaldo Arevalo Avalos, 25, foi detido a caminho de Miranda, onde tentaria se esconder até a poeira baixar, e Jefferson Augusto, 26, foi preso a caminho do distrito de Piraputanga. 

Permanecem foragidos Renato Correa, 35, Tiago da Silva Rocha, 32 e W.O, 22. As forças policiais continuam nas buscas pelos fugitivos em todo o estado de Mato Grosso do Sul.

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