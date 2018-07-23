Polícia captura três dos dez homens que fugiram da delegacia de Aquidauana

Fugitivos
Eles foram identificados como Josival, Walisson e Jefferson
A Polícia Militar capturou três dos dez presos que fugiram depois de cavar túnel na Delegacia de Aquidauana nesta segunda-feira. Walisson Renato Fernandes, de 24 anos, foi encontrado no Bairro São Francisco. Josivaldo Arevalo Avalos, 25, foi detido a caminho de Miranda, onde tentaria se esconder até a poeira baixar, e Jefferson Augusto, 26, foi preso a caminho do distrito de Piraputanga.
Depois da fuga, foi registrada série de furtos na região. Ademir Arroaba de Souza, 38, um dos que escaparam, é suspeito de ter furtado moto em oficina mecânica na cidade de Anastácio, conforme registro de imagens de câmeras de segurança. A polícia apura se os outros dois delitos, um furto de uma moto e o furto de objetos dentro de um carro em Aquidauana, também foram cometidos por foragidos.
Após a prisão de Josival, Walisson e Jefferson, os policiais ainda procuram por Ademir, Alex Bruno Fogaça, 27, Marcos de Arruda Santana, 21, Renato Correa, 35, Tiago da Silva Rocha, 32, Vinicius Roberto Rodrigues de Oliveira, 19, e Walerson Ozorio, 22. O grupo dividia a cela da cadeia pública com mais 10 internos que optaram por não sair.
Colaborou Luiz Guido Jr.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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