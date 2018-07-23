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Polícia captura três dos dez homens que fugiram da delegacia de Aquidauana

Eles foram identificados como Josival, Walisson e Jefferson

Renan Nucci

Publicado em 23/07/2018 às 15:11

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A Polícia Militar capturou três dos dez presos que fugiram depois de cavar túnel na Delegacia de Aquidauana nesta segunda-feira. Walisson Renato Fernandes, de 24 anos, foi encontrado no Bairro São Francisco. Josivaldo Arevalo Avalos, 25, foi detido a caminho de Miranda, onde tentaria se esconder até a poeira baixar, e Jefferson Augusto, 26, foi preso a caminho do distrito de Piraputanga. 

Depois da fuga, foi registrada série de furtos na região. Ademir Arroaba de Souza, 38, um dos que escaparam, é suspeito de ter furtado moto em oficina mecânica na cidade de Anastácio, conforme registro de imagens de câmeras de segurança. A polícia apura se os outros dois delitos, um furto de uma moto e o furto de objetos dentro de um carro em Aquidauana, também foram cometidos por foragidos.

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Após a prisão de Josival, Walisson e Jefferson, os policiais ainda procuram por Ademir, Alex Bruno Fogaça, 27, Marcos de Arruda Santana, 21, Renato Correa, 35, Tiago da Silva Rocha, 32, Vinicius Roberto Rodrigues de Oliveira, 19, e Walerson Ozorio, 22. O grupo dividia a cela da cadeia pública com mais 10 internos que optaram por não sair.

Colaborou Luiz Guido Jr.
 

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