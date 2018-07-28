Nota de falecimento de Marino Alves dos Santos

É com pesar que a equipe do Jornal O Pantaneiro comunica o falecimento de Marino Alves dos Santos, ocorrido na data de ontem. O corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Bruno n° 861, e o sepultamento será realizado neste sábado (28), às 16 horas, no Cemitério Santo Amaro, localizado na Avenida Presidente Vargas, 1.840, em Campo Grande.