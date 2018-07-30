Nota de falecimento de Edileuza Severina da Silva

É com pesar que equipe do Jornal O Pantaneiro comunica o falecimento de Edileuza Severina da Silva, ocorrido nesta segunda-feira. O corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Bruno n° 861, e o sepultamento será realizado amanhã, às 16 horas, no Cemitério municipal de Aquidauana.

*As informações são da Pax Universal de Aquidauana.