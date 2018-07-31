Prefeitura de Aquidauana contrata banco para fazer pagamento de servidores

A Prefeitura do município de Aquidauana abriu licitação para contratar banco capaz de prestar serviço de pagamento dos vencimentos dos servidores da administração direta e indireta, pelo período de 60 meses. Segundo publicado no Diário Oficial do Município desta terça-feira, o processo será realizado às 8 horas do dia 14 de agosto, na sala nº 01 do Núcleo de Licitações e Contratos (2º andar), situada na Rua Luiz da Costa Gomes, n° 711 – Vila Cidade Nova.

Ao vencedor do certame será concedido direito de uso do espaço destinado a instalação do caixa eletrônico no Prédio da Prefeitura Municipal de Aquidauana. O edital com os anexos estará disponível no site oficial do município http://www.aquidauana.ms.gov.br/?p=licitacoes, podendo também o edital e informações serem solicitados por meio de email enviado ao seguinte endereço eletrônico licitacao.contratos@gmail.com.



