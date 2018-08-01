Acidente entre moto e bicicleta deixa duas mulheres feridas em Aquidauana

Acidente entre moto e bicicleta deixou três mulheres feridas na tarde desta quarta-feira, na Vila Trindade, em Aquidauana. Conforme apurado, a ciclista de 54 anos seguida pela Rua Fernando Lucarelli, quando ao desviar de um remendo no asfalto, acabou atingindo a moto que passava ao lado, no mesmo sentido.

Com o impacto, a ciclista sofreu queda e escoriações na perna, testa e mão direita. A piloto da moto, de 25 anos, teve escoriações na perna, joelho e reclamava de dores no tornozelo. A passageira da moto, de 50 anos, teve ferimentos no pé esquerdo. As vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e Samu, e encaminhadas ao Hospital Regional.

Colaborou Luiz Guido Jr.