Com a casa caindo, "Dona Preta" pede ajuda para erguer novo cantinho no Bairro Alto

Esmerinda Rosa de Jesus, de 60 anos, mais conhecida como Dona Preta, vive o drama de ver a casa onde mora há 40 anos correndo risco de desabar. Com a estrutura comprometida, a residência localizada na Rua Antônio, no Bairro Alto, aos fundos da Cassems, chega a tremer quando chove. Por este motivo, a moradora se viu obrigada a construir uma nova residência, mas esbarrou na dificuldade de ter que pagar a mão de obra e os materiais com uma renda de apenas R$ 550, da qual precisa tirar o suficiente para se alimentar e pagar as contas.

Ela explica que faz bicos como faxineira em uma rádio da cidade, mas que quase toda a aposentadoria é descontada para bancar empréstimo feito para arcar com as despesas do velório do genro. As duas filhas estão ajudando, mas como a residência corre risco de cair a qualquer momento, a aposentada tem pressa e espera contar com a solidariedade dos aquidauanenses. "Quando chove a casa inteira começa a fazer barulho, parecendo que vai cair. Aí como não tem como ficar, eu tenho que ir pra fora. Eu não tenho onde ir, daí tenho que ficar aqui", explica.

Ela já deu início à construção de apenas três cômodos, o suficiente para ter um quarto, uma cozinha e banheiro. No momento, precisa de tijolos, canos, telhas, janelas, caixa d'água e outros materiais. Além disso, também tem que pagar as despesas do pedreiro, que são R$ 80 por dia. "Minha filha já me arrumou mil e paguei uma parte para o pedreiro. A outra ficou de me ajudar com mais mil, mas como tudo foi orçado em R$ 4 mil, ainda falta mais dois, isso sem falar nos materiais".



Colaborou Luiz Guido Jr.