Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 23:28

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Com a casa caindo, "Dona Preta" pede ajuda para erguer novo cantinho no Bairro Alto

Aposentada faz bico de diarista para sobreviver e pede ajuda para construir nova casa

Renan Nucci

Publicado em 01/08/2018 às 15:04

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Esmerinda Rosa de Jesus, de 60 anos, mais conhecida como Dona Preta, vive o drama de ver a casa onde mora há 40 anos correndo risco de desabar. Com a estrutura comprometida, a residência localizada na Rua Antônio, no Bairro Alto, aos fundos da Cassems, chega a tremer quando chove. Por este motivo, a moradora se viu obrigada a construir uma nova residência, mas esbarrou na dificuldade de ter que pagar a mão de obra e os materiais com uma renda de apenas R$ 550, da qual precisa tirar o suficiente para se alimentar e pagar as contas.

Ela explica que faz bicos como faxineira em uma rádio da cidade, mas que quase toda a aposentadoria é descontada para bancar empréstimo feito para arcar com as despesas do velório do genro. As duas filhas estão ajudando, mas como a residência corre risco de cair a qualquer momento, a aposentada tem pressa e espera contar com a solidariedade dos aquidauanenses. "Quando chove a casa inteira começa a fazer barulho, parecendo que vai cair. Aí como não tem como ficar, eu tenho que ir pra fora. Eu não tenho onde ir, daí tenho que ficar aqui", explica.

Ela já deu início à construção de apenas três cômodos, o suficiente para ter um quarto, uma cozinha e banheiro. No momento, precisa de tijolos, canos, telhas, janelas, caixa d'água e outros materiais. Além disso, também tem que pagar as despesas do pedreiro, que são R$ 80 por dia. "Minha filha já me arrumou mil e paguei uma parte para o pedreiro. A outra ficou de me ajudar com mais mil, mas como tudo foi orçado em R$ 4 mil, ainda falta mais dois, isso sem falar nos materiais".

Colaborou Luiz Guido Jr.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo