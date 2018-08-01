Nota de falcimento de Geraldo Nunes

É com pesar que a equipe do Jornal O Pantaneiro comunica o falecimento de Geraldo Nunes, ocorrido nesta quarta-feira. O seu corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Bruno n° 861, e o sepultamento está previsto para amanhã, às 10 horas, no Cemitério Municipal de Aquidauana.

As informações são da Pax Universal de Aquidauana