Nota de falcimento de Geraldo Nunes

Luto
É com pesar que a equipe do Jornal O Pantaneiro comunica o falecimento de Geraldo Nunes, ocorrido nesta quarta-feira. O seu corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Bruno n° 861, e o sepultamento está previsto para amanhã, às 10 horas, no Cemitério Municipal de Aquidauana.
As informações são da Pax Universal de Aquidauana
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS