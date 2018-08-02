Bombeiros e PMA resgatam tamanduá que andava pela Duque de Caxias

Aquidauana
Bicho foi recolhido e solto em local apropriado
O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar Ambiental resgatou na noite de ontem, na região do bairro Guanandy, em Aquidauana, um tamanduá que transitava pela Rua Duque de Caxias, perto de uma pizzaria nas imediações do 9º Batalhão de Engenharia e Combate do Exército Brasileiro.
Clientes da pizzaria estavam assustados com a presença do animal. Segundo os bombeiros, o bicho foi capturado e colocado em uma gaiola, sem ferimentos, e depois foi solto em uma área de vegetação.
Colaborou Luiz Guido Jr.
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