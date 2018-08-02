Missa de Ação de Graças abre festividades de 126 anos de Aquidauana nesta quinta-feira

A cidade Princesa do Sul, Aquidauana completa seu 126º aniversário de emancipação político-administrativa no próximo dia 15 de agosto. Para comemorar o aniversário, será realizada série de eventos culturais, esportivos, religiosos e inaugurações de obras a partir desta quinta-feira. Às 19h30, será realizada a Missa de Ação de Graças na Igreja Matriz, marcando a abertura das festividades. Conforme já noticiado pelo O Pantaneiro, a Prefeitura de Aquidauana priorizou a realização de atividades que envolvam as famílias, em todas as faixas etárias. Os eventos terminam no dia 25 de agosto.

Segundo destacou o prefeito Odilon Ribeiro, a programação de aniversário organizada com a equipe da prefeitura contempla em especial a inauguração de obras que fazem a diferença na cidade e que melhoram a mobilidade e a vida dos moradores, como, por exemplo, drenagens e asfaltos, que somam milhões em investimento na cidade, valorizando bairros e imóveis, acabando com a poeira, o barro que incomodavam os moradores.

“Retomamos a construção de quatro creches quando assumi a prefeitura e mês que vem, no dia do aniversário da nossa cidade, mais uma creche vamos inaugurar com a população. É um ano difícil financeiramente para municípios, mas queremos celebrar com a nossa população o crescimento da cidade e a entrega de um pacote de obras que conseguimos tocar e concluir. É dinheiro da população investido na cidade, retornando em obras para sanar problemas antigos da cidade”, pontuou o prefeito.

Confira a programação completa dos 126 anos de Aquidauana:

02/08 (5ª feira) - 19h30 - Missa de Ação de Graças pelos 126 anos de Aquidauana; Local: Igreja Matriz;

03 e 04/08 (6ª feira e sábado) - 19h - 13ª Festa da Sopa Paraguaia; Local: Clube Arpa;

08/08 (4ª feira) - 18h - Inauguração da iluminação ornamental da Av. Paulo Quevedo; Local: Distrito de Piraputanga;

09/08 (5ª feira) - 16h - Inauguração da 2ª etapa de pavimentações do PAC II Bairro Cidade Nova; Local: Rua Toro Nakaiama esq. c/ Rua Roque Floriano das Neves; 19h – Abertura da 51ª Expoaqui ; Local: Parque de Exposições Manoel Antônio Paes de Barros (de 09 a 12/08);

10/08 (6ª feira) - 8h - Inauguração do recapeamento da Rua Duque de Caxias; Local: Rua Duque de Caxias esq.c/ Rua Giovane Toscano de Brito; 9h - Lançamento da obra de drenagem e pavimentação asfáltica da Rua Ovídio Costa, entre Francisco Pereira até Tenente Egídio Martins; Local: ESF Pinheiro - Rua Ovídio Costa, s/nº - Vila Pinheiro; 10h - Inauguração da drenagem e asfalto da Rua Antônio Campelo; Local: Rua Antônio Campelo esq. c/ Rua Giovane Toscano de Brito; 19h - Sessão Solene de Outorga do Título de Cidadão Aquidauanense; Local: Câmara Municipal de Aquidauana;

11/08 (sábado) - 14h às 18h - Inauguração da Academia ao ar livre e Dia da Família na Lagoa; Local: Parque Municipal da Lagoa Comprida;

13/08 (2ª feira) - 9h - Inauguração do recapeamento da Rua dos Ferroviários; Local: rua dos Ferroviários esq. c/ rua Antônio Nogueira; 10h - Inauguração da drenagem e pavimentação das ruas: Antônio Quelho e Bernardino Lopes; Local: Rua Antônio Quelho esq. c/ Bernardino Lopes; 16h - Inauguração da reforma e ampliação da E. M. Marisa Scaff; Local: Rua Miguel Lanzelotti nº 280, Bairro São Francisco;

14/08 (3ª feira) - 9h - Inauguração do recapeamento da Av. Mato Grosso do Sul; Local: Av. Mato Grosso do Sul; 10h - Inauguração da drenagem e pavimentação das ruas: Honório Simões Pires e Timóteo Proença; Local: Rua Timóteo Proença; 18h - Feira da Estação – Edição Especial de Aniversário; Local: Esplanada da Estação Ferroviária;

15/08 (4ª feira) - 7h30 - Desfile cívico, escolar e militar de 126 anos de Aquidauana; 15h - Inauguração do CMEI Dr. Antônio de Arruda Sampaio; Local: Rua Salviano de Oliveira, Quadra 575, Vila Pinheiro;

16/08 (5ª feira) - 19h - Culto de Ação Graças pelos 126 anos de Aquidauana; Local: Concha Acústica da Praça Afonso Pena (Praça dos Estudantes);

17/08 (6ª feira) - 19h - Premiação do 1º Concurso Artístico e 2º Concurso Literário de Aquidauana; Local: Auditório Dóris Mendes Trindade – Campus I/CPAq/UFMS;

18/08 (sábado) - 18h - Casamento Comunitário; Local: Clube Arpa;

19/08 (domingo) - 12h - Almoço festivo dos Amigos Reais de Aquidauana em homenagem aos 126 anos de Aquidauana; Local: Tatersal da ACRISSUL em Campo Grande – MS;

25/08 (sábado) - 15h - Encerramento e premiação da XVIII Taça Mário Pinto de Souza (Copa Interbairros); Local: Estádio Municipal Mário Pinto de Souza; 18h - 2ª Festival de Bandas de Aquidauana; Local: Avenida Pantaneta.