Período chuvoso fez nível do rio Aquidauana subir e deve durar até o domingo

Aquidauana
Em alguns locais da cidade foram registrados pequenos pontos de alagamento
O período chuvoso iniciado ontem em Aquidauana e Anastácio fez com que o nível do rio subisse. Conforme apurado pela reportagem, ontem, a régua que mede a altura da água marcava 2,36 metros, e hoje já chegou a 2,64 metros. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas devem durar pelo menos até o domingo.
Na cidade de Aquidauana foram encontrados alguns pontos de alagamento e enxurrada forte, principalmente na Rua Estevão Alves Correa, no Bairro Alto. "Sempre quando chove acontece isso. A rua fica alagada e se você desce pra comprar um pão, volta pra casa molhado", disse Silvia Leita, de 36 anos.
O estudante Wanderson Teixeira, de 29 anos, também reclamou. "Infelizmente essa situação aqui [na Estevão Alves Correa] é normal. Quando chove esse ponto fica assim e deve ficar pior se chover mais. Acho que deveria dar uma olhada melhor nesta rua", comentou o estudante.
Colaborou Luiz Guido Jr.
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS