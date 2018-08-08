Câmara homenageia Franquito, cantor prodígio da década de 50

Na próxima sexta-feira (10) A Câmara Municipal concederá o título de cidadão aquidauanense emérito ao pastor Franco, conhecido como "Franquito", que se tornou uma estrela em todo o Brasil na década de 50, com uma intensa escala de shows em teatros, circos e salas de cinemas na época. A sessão solene acontece às 19 horas, no Plenário Estevao Alves Corrêa, Praça Nossa Senhora Imaculada Conceição, 85, em Aquidauana.

Filho de pais paraguaios, Nestor Franco e Ladisla Vila Maior, com o nome de Pastor Franco, Franquito nasceu em 30 de março de 1947, em Aquidauana. Seu pai, Nestor Franco e iniciador da arte, deu a ele todas as influencias da música guarani.

Franquito começou a cantar com a idade aos 5 anos de idade e fez sua primeira atuação na Z.Y.X 20 Rádio Difusora. Mais tarde foi para Campo Grande para cantar na P.R.I 7 Rádio Cultura.

Nessa época, surge a sua primeira conquista, quando desobedeceu uma ordem de sua mãe, Ladislaa, e apresentou-se em um circo. Do sucesso de sua atuação, recebeu um cachê de 800 cruzeiros e foi correndo, chorando de contente, entregar o dinheiro à sua mãe.

Em 1957 foi contratado para atuar no Teatro Municipal de Assunção, no Paraguai. Lá realizou 20 apresentações de sucessoo notável, Em seguida, cumpriu outros compromissos na Rádio Nacional em cadeia com a Rede de Emissoras Paraguaias.

Tão depressa, a Copacabana Discos teve conhecimentoda existência no Paraguai de tão interessante artista brasileiro, enviou a Assunção um emissário para contratá-lo.

A partir do primeiro lançamento do primeiro LP pela Copacabana Discos, Franquito se tornou uma estrela em todo o Brasil, com uma intensa escala de shows em teatros, circos e salas de cinemas.

E em todos os lugares, ele se apresentava como o menino prodigioso que nasceu na Princesa do Sul, Aquidauana, ainda no antigo Mato Grosso, antes da Divisão do Estado.

Atualmente, Franquito mora na cidade de São Paulo, com seus três filhos: Pedro Henrique, Carlos e Alex Franco. Ele vem à Aquidauana para receber a homenagem.