Depois de três anos de internações, família se despede da "dona Edna"

Faleceu por volta das 4 horas da madrugada desta quarta-feira, em Aquidauana, Edna Olive Barbosa, de 64 anos, vítima de pneumonia seguida de falência múltipla dos órgãos. A mulher, que estava internada por outros problemas de saúde há três anos e meio, deixa três filhos, sete netos e o marido Luiz Carlos Barbosa, de 63 anos, que cuidou dela todos esses dias.

Luiz explicou ao O Pantaneiro que o drama da família começou anos atrás, quando Edna teve uma parada cardiorrespiratória. Ele conta que, na ocasião, como os bombeiros que fizeram o socorro não tinham oxigênio, ela precisou ser encaminhada a um hospital para ser reanimada. "Isso demorou uns 30 minutos e por este motivo ela teve sequela grave no cérebro", disse.

Em seguida, Edna teve AVC e ficou internada na Santa Casa de Campo Grande durante 1 ano e oito dias. Com boa parte do corpo paralisado, ela se comunicava apenas por sorrisos. "Depois desse tempo eu trouxe ela para Aquidauana e fiquei por mais dois anos e meio cuidando dela, até que ela ficou doente agora e faleceu", explicou Luiz.

O corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Bruno n° 861, e o sepultamento está previsto para amanhã, às 8 horas no Cemitério Parque Cidade Natureza.



