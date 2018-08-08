Durante passagem por Aquidauana, professora fala sobre aulas online de francês

Elma Rios, de 56 anos, é natural Goiânia (GO), mora em Cuiabá (MT) e está em Aquidauana curtindo férias. Ela é professora de francês há mais de 40 anos e abriu um canal no Youtube, para esclarecer dúvidas sobre o idioma e também para ensinar aos interessados peculiaridades sobre a cultura da França.

O nome do canal é Elma Dit, um trocadilho em francês com o nome dela, formando a expressão "Ela me disse" (Elle m'a dit). Ela conta que começou a fazer aulas aos 11 anos e aos 16 já lecionava para um pequeno grupo de crianças. Hoje tem mais de 40 alunos em sala de aula e vários seguidores na internet.

"Vários amigos me disseram para abrir um canal porque eu sempre tive facilidade de me comunicar, e a repercussão tem sido bacana. O objetivo do canal é falar sobre a cultura francesa e ensinar o idioma, também é uma oportunidade que tenho para passar as experiências vividas até aqui", disse.

Colaborou Luiz Guido Jr.