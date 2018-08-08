Equipe de Controle de Vetores recebe moção de elogios pelas atividades desenvolvidas em Aquidauana

Em Aquidauana, o Setor Municipal de Controle de Vetores funciona interligado ao Núcleo de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde e tem suas ações voltadas para o controle de zoonoses, controle do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, zika e Chikungunya, visitação dos imóveis do município, controle das infestações em pontos estratégicos, realizam avaliações periódicas para medir índices de infestação e atendem as notificações de suspeitos de estarem com a doença, evitando com isso a disseminação na cidade.

Os 44 servidores do Controle de Vetores de Aquidauana estão divididos em equipes para atuar nas funções de: agentes de endemias/bloqueio10; carrocinha/leishmaniose 02; agente de endemias/coordenador 01; agentes de endemias/micro área 24; agentes de endemias/setor chagas; agentes de endemias/dengue; vigilância epidemiológica; laboratorista; educação em saúde; médico veterinário; serviços gerais e administrativo.

No mês de julho, toda essa equipe do Controle de Vetores recebeu uma Moção de Elogio concedida pelo Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Aquidauana e publicada no Diário Oficial do Município, edição nº 998, de 10 de julho de 2018.

Segundo o texto da moção, o conselho elogia: “a eficiência do trabalho desenvolvido pela equipe, em que demonstraram um espírito de excelente profissionalismo e companheirismo, desenvolvendo suas atividades na área de sua atuação. Além disso, vem realizando ações de apoio em eventos e palestras no município junto às famílias, trabalhando a educação em saúde, estratégias de prevenção de doenças e combate de vetores.

“Moção merecida! É um trabalho realmente de equipe. Cada agente é um braço da secretaria junto a comunidade. Somos gratos ao empenho desses trabalhadores e trabalhadoras que nos ajudam no cuidado com a saúde na nossa cidade”, destacou o secretário municipal de Saúde, Dr. Eduardo Moraes.

A coordenadora do Núcleo de Vigilância em Saúde da SESAU de Aquidauana, Sandra Szczuk, explica que o trabalho dos agentes é interdisciplinar na cidade. “Essa equipe muito nos orgulha pelo trabalho e esforço que tem mostrado. Eles atuam, inclusive, junto às demais secretarias do município, para alcançar o maior número possível de cidadãos, informando e alertando sobre o combate de vetores e o que a SESAU oferece de serviços para ajudar”, afirmou a coordenadora.

A equipe também atua em duas outras atividades de bastante importância para a saúde pública. A primeira é o chamado “bloqueio” para eliminar os criadouros e reduzir a infestação de Aedes nos bairros. A segunda é a instalação de armadilhas para captura de vetores, como, por exemplo, as que estão instaladas essa semana no Hospital Cassems.

Junto a comunidade escolar, os agentes do Setor Municipal de Controle de Vetores de Aquidauana também trabalham a prevenção e educação em saúde com as crianças, adolescentes e pais, por meio de gincanas e palestras.

SERVIÇO – Quem necessitar dos serviços públicos prestados pelo Setor de Controle de Vetores e Vigilância em Saúde pode ligar para: 67 – 3241-6523 ou ir a sede de atendimento, que fica na Rua Giovane Toscano de Brito nº 347, Bairro Alto, em Aquidauana.

