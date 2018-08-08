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Equipe de Controle de Vetores recebe moção de elogios pelas atividades desenvolvidas em Aquidauana

Os 44 servidores do Controle de Vetores de Aquidauana estão divididos em equipes

Renan Nucci

Publicado em 08/08/2018 às 16:00

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Em Aquidauana, o Setor Municipal de Controle de Vetores funciona interligado ao Núcleo de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde e tem suas ações voltadas para o controle de zoonoses, controle do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, zika e Chikungunya, visitação dos imóveis do município, controle das infestações em pontos estratégicos, realizam avaliações periódicas para medir índices de infestação e atendem as notificações de suspeitos de estarem com a doença, evitando com isso a disseminação na cidade.

Os 44 servidores do Controle de Vetores de Aquidauana estão divididos em equipes para atuar nas funções de: agentes de endemias/bloqueio10; carrocinha/leishmaniose 02; agente de endemias/coordenador 01; agentes de endemias/micro área 24; agentes de endemias/setor chagas; agentes de endemias/dengue; vigilância epidemiológica; laboratorista; educação em saúde; médico veterinário; serviços gerais e administrativo.

No mês de julho, toda essa equipe do Controle de Vetores recebeu uma Moção de Elogio concedida pelo Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Aquidauana e publicada no Diário Oficial do Município, edição nº 998, de 10 de julho de 2018. 

Segundo o texto da moção, o conselho elogia: “a eficiência do trabalho desenvolvido pela equipe, em que demonstraram um espírito de excelente profissionalismo e companheirismo, desenvolvendo suas atividades na área de sua atuação. Além disso, vem realizando ações de apoio em eventos e palestras no município junto às famílias, trabalhando a educação em saúde, estratégias de prevenção de doenças e combate de vetores.

“Moção merecida! É um trabalho realmente de equipe. Cada agente é um braço da secretaria junto a comunidade. Somos gratos ao empenho desses trabalhadores e trabalhadoras que nos ajudam no cuidado com a saúde na nossa cidade”, destacou o secretário municipal de Saúde, Dr. Eduardo Moraes.

A coordenadora do Núcleo de Vigilância em Saúde da SESAU de Aquidauana, Sandra Szczuk, explica que o trabalho dos agentes é interdisciplinar na cidade. “Essa equipe muito nos orgulha pelo trabalho e esforço que tem mostrado. Eles atuam, inclusive, junto às demais secretarias do município, para alcançar o maior número possível de cidadãos, informando e alertando sobre o combate de vetores e o que a SESAU oferece de serviços para ajudar”, afirmou a coordenadora.

A equipe também atua em duas outras atividades de bastante importância para a saúde pública. A primeira é o chamado “bloqueio” para eliminar os criadouros e reduzir a infestação de Aedes nos bairros. A segunda é a instalação de armadilhas para captura de vetores, como, por exemplo, as que estão instaladas essa semana no Hospital Cassems.

Junto a comunidade escolar, os agentes do Setor Municipal de Controle de Vetores de Aquidauana também trabalham a prevenção e educação em saúde com as crianças, adolescentes e pais, por meio de gincanas e palestras.

SERVIÇO – Quem necessitar dos serviços públicos prestados pelo Setor de Controle de Vetores e Vigilância em Saúde pode ligar para: 67 – 3241-6523 ou ir a sede de atendimento, que fica na Rua Giovane Toscano de Brito nº 347, Bairro Alto, em Aquidauana. 
 

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