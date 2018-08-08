Mais um idoso cai em golpe de suposto sorteio da Vivo em Aquidauana

No último domingo (5), um idoso de 82 anos de Aquidauana caiu em um golpe de estelionato por telefone. Ele teria recebido uma ligação do número (11 )99721-1953. Durante a chamada telefônica, um homem se identificou pelo nome de Francisco Rafael de Souza dizendo que o idoso havia sido sorteado pela Vivo com o valor de R$ 10 mil e que iria ganhar dois aparelhos de telefone.

Ainda o estelionatario disse ao idoso que ele teria que ir no banco para fazer um procedimento e pediu que fazesse duas transferências uma no valor de R$ 1.2000 e outra no valor de R$ 799,67 na conta 0675210-1 Agência 1351 Banco 237 em nome de Diogina Bezerra da C Santos para que o valor de R$ 16 mil pudesse ser creditado em sua conta.