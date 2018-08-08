Mais um idoso cai em golpe de suposto sorteio da Vivo em Aquidauana

Estelionato
Supostamente para receber prêmio de 16 mil reais, idoso fez dois depósitos de R$ 1.200 e outro de R$ 799,67
No último domingo (5), um idoso de 82 anos de Aquidauana caiu em um golpe de estelionato por telefone. Ele teria recebido uma ligação do número (11 )99721-1953. Durante a chamada telefônica, um homem se identificou pelo nome de Francisco Rafael de Souza dizendo que o idoso havia sido sorteado pela Vivo com o valor de R$ 10 mil e que iria ganhar dois aparelhos de telefone.
Ainda o estelionatario disse ao idoso que ele teria que ir no banco para fazer um procedimento e pediu que fazesse duas transferências uma no valor de R$ 1.2000 e outra no valor de R$ 799,67 na conta 0675210-1 Agência 1351 Banco 237 em nome de Diogina Bezerra da C Santos para que o valor de R$ 16 mil pudesse ser creditado em sua conta.
Após o idoso ter efetuado os dois depósitos, o homem ainda o obrigou a realiza mais um depósito de R$ 500, pois o valor estaria bloqueado. Neste momento, o idoso percebeu se tratar de um golpe e não depositou o último vaor. Procurou a Delegacia de Polícia de Aquidana na segunda-feira (6) e o caso segue para investigação da Polícia.
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