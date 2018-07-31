Advogada de Aquidauana é suspeita de aplicar golpe milionário em aposentado

Estelionato e formação de quadrilha
Advogada é esposa de um juiz da capital. Ela é suspeita de criar uma pessoa fictícia para conseguir a liberação de cerca R$ 5 milhões
Foi presa no início da tarde desta segunda-feira (30), a advogada de Aquidauana Emmanuelle Alves Ferreira da Silva, suspeita de aplicar um golpe milionário em um aposentado do Rio de Janeiro. O mandado de prisão foi expedido pela juíza Eucélia Moreira Cassal, da 3ª vara criminal e cumprido pela Polícia Civil e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) . Emmanuelle é mulher do juiz Aldo Ferreira da Silva Júnior, da 5º Vara de Famílias e Sucessões.
Segundo depoimento de três pessoas presas na semana retrasada tentando transferir dinheiro de um banco com o uso de documentos falsos, Emmanuelle criou uma pessoa fictícia como sendo credora do aposentado na venda de uma fazenda.
Ela, então, entrou com um processo de execução em Campo Grande e conseguiu a liberação de cerca de R$ 5 milhões, depositado em uma conta do escritório dela.
A vítima procurou a polícia que alertou a Justiça sobre documentos falsos usados no processo: uma confissão de dívida e notas promissórias. Ela responde inquérito por estelionato e formação de quadrilha.
Relembre o caso
A Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso do Sul (OAB/MS) abriu um procedimento administrativo pela suspeita de envolvimento de uma advogada com um golpe milionário contra um aposentado. Um grupo de Campo Grande teria conseguido roubar dinheiro da vítima com a venda fictícia de uma fazenda.
Emmanuele aparece no processo como advogada do falso dono da fazenda. Ela pegou quase R$ 4 milhões, sob a justificativa de recebimento de honorário.
José Geraldo, que usava um RG falso, se passando por vendedor da propriedade e outros dois homens foram presos em flagrante tentando fazer a transferência de mais um R$ 1,8 milhão, com uma procuração falsa.
O grupo conseguiu ter acesso ao dinheiro do aposentado Salvador José Monteiro de Barros, do Rio de Janeiro, pela Justiça.
Nesta segunda-feira (30) a OAB/MS divulgou nota de esclarecimento no qual diz que acompanha o caso. Leia na íntegra:
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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