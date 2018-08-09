Vereador sugere faixas de pedestres e placas para diminuir acidentes em Aquidauana

Aquidauana
Vias de maior fluxo, obviamente, receberiam atenção especial
A pintura de faixa de pedestre, assim como a sinalização vertical e horizontal em toda a área urbana do município, foram solicitados pelo vereador Youssef Saliba (PDT) ao Executivo Municipal de Aquidauana, em Sessão Legislativa.
Ele defende essa medida, sobretudo, nas ruas centrais e de maior fluxo de veículos e pedestres, bem como a colocação de placas de identificação nas vidas públicas da cidade.
Segundo ele, as medidas propostas ajudarão a reduzir o excesso de velocidade, o que facilitará a travessia da rua por parte dos usuários.
Além disso, acrescentou, vai dar mais segurança aos usuários e auxiliará na educação do trânsito com a adoção e implantação das faixas de pedestres.
O parlamentar, que também enviou expediente ao executivo, espera que seus pleitos sejam analisados e atendidos a fim de atender o interesse público.
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