Em visita, senador Moka fala sobre transformar Aquidauana em polo industrial

Durante visita nesta sexta-feira, o senador Moka falou do projeto de transformar Aquidauana em polo industrial da região. Ele acredita que a Rota Bioceânica, que passará por Jardim, poderá contribuir para a chegada de mais empresa, principalmente na área de serviços. Moka anunciou ainda R$ 1 milhão para pavimentação de um trecho da rua Antonio Campelo, e passou pelo Hospital Funrural, para o qual destinou emendas.

"É preciso trazer mais indústrias para esta região. Aquidauana foi por muito tempo só pecuária, mas nós sabemos que hoje é preciso industrias para agregar valor à matéria prima. É preciso ver o melhor projeto. Quando fizermos a rota de integração do corredor bioceânico, Jardim será entroncamento e Aquidauana será uma importante cidade prestadora de serviços", disse.

O senador explicou que leva Aquidauana no coração, pois passou boa parte da infância na cidade, a população local fez parte de seu projeto político como deputado estadual até chegar ao senado e, além disso, seu irmão nasceu na região. Por este motivo, olha com carinho para a cidade e consegue emendas, principalmente na área da saúde. "Neste ano passamos R$ 186 mil. No ano passado foram R$ 400 mil para o Funrural. É importante, pois isso ajuda no custeio", disse.

Colaborou Luiz Guido Jr.