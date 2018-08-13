A caminho do trabalho, mulher acaba ferida em acidente entre moto e ônibus em Aquidauana

Aquidauana
Vítima chegou a ser arrastada por cerca de quatro metros pelo coletivo que foi apreendido pela PM
Motociclista de 37 anos ficou ferida depois de se envolver em acidente com ônibus na manhã desta segunda-feira, em Aquidauana. A vítima foi parar debaixo do coletivo e chegou a ser arrastada por quatro metros, sendo socorrida com suspeita de fratura no tornozelo direito.
Conforme apurado, a mulher seguia para o trabalho em uma moto Honda, pela Rua Antônio Nogueira, no Bairro Alto, quando realizou manobra para acessar a Rua dos Ferroviários. Neste momento, o ônibus que seguia pela Rua dos Ferroviários, entrava na Rua Antônio Nogueira.
Os dois veículos se colidiram e a mulher caiu debaixo do ônibus. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o hospital. A moto dela estava com a documentação em dia e foi liberada.
Já o ônibus, com documento atrasado, foi apreendido pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar e levado ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran). O motorista do coletivo, de 42 anos, nada sofreu.
Colaborou Luiz Guido Jr.
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