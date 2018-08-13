A caminho do trabalho, mulher acaba ferida em acidente entre moto e ônibus em Aquidauana

Motociclista de 37 anos ficou ferida depois de se envolver em acidente com ônibus na manhã desta segunda-feira, em Aquidauana. A vítima foi parar debaixo do coletivo e chegou a ser arrastada por quatro metros, sendo socorrida com suspeita de fratura no tornozelo direito.

Conforme apurado, a mulher seguia para o trabalho em uma moto Honda, pela Rua Antônio Nogueira, no Bairro Alto, quando realizou manobra para acessar a Rua dos Ferroviários. Neste momento, o ônibus que seguia pela Rua dos Ferroviários, entrava na Rua Antônio Nogueira.

Os dois veículos se colidiram e a mulher caiu debaixo do ônibus. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o hospital. A moto dela estava com a documentação em dia e foi liberada.

Já o ônibus, com documento atrasado, foi apreendido pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar e levado ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran). O motorista do coletivo, de 42 anos, nada sofreu.

Colaborou Luiz Guido Jr.